CIMDOURO na Bienal Ibérica “A Resiliência do Património Cultural”

A CIMDOURO vai participar pela primeira vez na Bienal AR&PA, que vai decorrer de 26 a 28 de novembro de 2020, uma edição digital especial, com o tema “A Resiliência do Património Cultural”.

A Bienal Ibérica do Património Cultural, AR&PA, vai celebrar-se em edição digital, de 26 a 28 de novembro de 2020, convertida em ‘AR&PA 2.0 e conta com 120 expositores. A Resiliência do Patrimônio Cultural ‘e adaptado às circunstâncias atuais derivadas da crise de saúde causada pela Covid-19.

O AR&PA 2.0 reunirá profissionais e instituições do setor em uma plataforma online facilitando, mais uma vez, a comunicação e a colaboração entre eles. A CIMDOURO vai pela primeira vez, participar nesta Bienal, de referência, para mostrar ao Mundo o Património Cultural que detêm e porque podemos criar ligações quer nas áreas de turismo, cultura e negócios.

A CIMDOURO participará com um stand virtual, que poderá ser visitado de forma online, por todos os que assim desejarem, onde poderão encontrar, para além de um vídeo de apresentação, diverso material contendo informação patrimonial e turística da região.

Para visitar o stand devem seguir este link: Formulario de registo para visitantes Bienal AR&PA 2.0 – e-Events Live (eventos-digitales.com)

A Bienal AR&PA (Bienal Ibérica do Património Cultural) é uma mostra onde se reúnem profissionais e instituições dedicadas ao cuidado, à guarda, preservação, restauro e gestão do património cultural, num encontro multidisciplinar único, ocorrendo desde 2016 alternadamente entre Espanha (anos pares) e Portugal (anos ímpares).

AR&PA é o único evento com as suas características realizado em Espanha e Portugal e na vanguarda da Europa, pertencente à Rede de Feiras do Património HERIFAIR.

Relembro que a Comunidade Intermunicipal do Douro é uma associação de municípios de fins múltiplos, pessoa coletiva de direito público de natureza associativa e âmbito territorial, constituída desde 15 de Janeiro de 2009, abrangendo os Municípios de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Moimenta da Beira, Penedono, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real.