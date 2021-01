CIMAT promove Sessões de Esclarecimento sobre o Programa de Apoio à Produção Nacional

A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) tem vindo a promover várias sessões de esclarecimento sobre o Programa de Apoio à Produção Nacional (Base Local) junto de agentes-chave da região. O objetivo é fazer chegar o máximo de informação relevante, ao máximo de possíveis interessados na verba FEDER de mais de 7 milhões de euros, concedido para o Alto Tâmega.

O Programa de Apoio à Produção Nacional (PAPN) está afeto ao Pacto para o Desenvolvimento Coesão Territorial do Alto Tâmega e é uma excelente oportunidade para os empresários elegíveis poderem investir nos seus negócios, especialmente numa altura em que o país atravessa grandes dificuldades associadas à pandemia de Covid-19.

Por forma a fazer chegar toda a informação sobre o apoio, ao maior número de potenciais interessados, a CIMAT e em articulação também com os seus municípios, tem no terreno toda uma campanha de divulgação e esclarecimento de dúvidas sobre o mesmo.

O Aviso para apresentação de candidaturas abriu no dia 12 de janeiro e até então já foram realizadas sessões de esclarecimento online com gerentes de agências bancárias, associações empresariais e gabinetes de contabilidade da região, bem como se encontram a decorrer sessões de esclarecimentos em cada um dos municípios do Alto Tâmega, com empresários locais, sendo que nas já realizadas em Boticas e em Pedras Salgadas, foi possível apresentar este apoio a cerca de 100 empresários.

A CIMAT informa, também, que todas as segundas-feiras será realizada uma sessão de esclarecimentos online, aberta ao público e tem início já no próximo dia 25 de janeiro, às 15h00. Para acederem à sessão basta usarem o link https://zoom.us/j/97982515744?pwd=dlhOWForbkVhQldJSGZoemJLZ1VNUT09.

Como complemento a estas sessões, a CIMAT tem uma equipa completamente dedicada a responder às dúvidas dos interessados e criou um endereço eletrónico (papn@cimat.pt) exclusivo para assuntos relacionados com o mesmo. Poderão consultar também toda a informação e documentação associada ao PAPN em https://cimat.pt/programa-de-apoio-a-producao-nacional-papn/, bem como o documento com as perguntas frequentes (FAQ’s), que será disponibilizado em breve.

A data limite para apresentação das candidaturas é até dia 26 de fevereiro de 2021 até às 17h59m59s.