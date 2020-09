CIMAT divulgou novos horários dos transportes públicos

A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), divulgou, ontem, os circuitos e horários das carreiras e dos Transportes Urbanos de Chaves (TUC), a vigorar desde quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020. De recordar que este horários tiveram por base a inventariação das necessidades de deslocação da população do Alto Tâmega e de grupos específicos, nomeadamente, os estudantes que iniciaram o ano letivo 2020/2021, tendo em vista a retoma gradual do Serviço Público de Transporte de Passageiros.

“Tendo em conta a situação pandémica que se vive é obrigatório o cumprimento das normas estabelecidas pela Direção Geral da Saúde (DGS), no âmbito da COVID-19, como o uso obrigatório de máscara, higienização frequente das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento social, bem como a lotação máxima de 2/3 da capacidade dos autocarros”, salientou a CIMAT, relembrando que os horários publicados poderão sofrer alterações decorrentes da evolução da situação epidemiológica, as quais serão devidamente publicitadas na presente plataforma.