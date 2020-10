CIM Alto Tâmega: Gala do Empreendedorismo e Aqua Fórum adiados para 2021

O Aqua Fórum do Alto Tâmega e a Gala do Empreendedorismo e das Empresas não vão realizar-se neste ano, informou a CIMAT, em comunicado.

A aproximação do final do corrente ano traria consigo os já habituais Aqua Fórum do Alto Tâmega, momento de partilha das estratégias para a região, bem como a Gala do Empreendedorismo e das Empresas, na qual é premiada a inovação empresarial do Alto Tâmega.

“Não fosse a conjuntura pandémica COVID-19, que o ano de 2020 nos trouxe, impelindo a novos hábitos sociais, estaria a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), neste momento, a endereçar-vos o convite para comparência nos referidos eventos”, informou a CIM, em comunicado.

“Contudo, atendendo ao período conturbado que o surto pandémico teima em impor, e porque a saúde pública assim o dita, informamos que a realização do Aqua Fórum do Alto Tâmega e a Gala do Empreendedorismo e das Empresas, ficará adiada para o ano de 2021”, concluiu.