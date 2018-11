“Cidades Pela Vida-Cidades Contra a Pena de Morte” assinalado em Vila Real

A Comunidade de Santo Egídio em Portugal vai assinalar, esta sexta-feira, dia 30 de novembro, o Dia Internacional ‘Cidades Pela Vida-Cidades Contra a Pena de Morte’. Nesta data, as autarquias e outras instituições de todo o mundo, aderentes à iniciativa, iluminam um edifício público ou um monumento histórico em sinal de condenação pela aplicação da pena capital.

Vila Real vai associar-se novamente a esta iniciativa iluminando o edifício dos Paços do Concelho, num gesto simples mas repleto de simbolismo através do qual mais de 200 cidades em todo o mundo expressam a sua oposição à pena de morte e a convicção de que não há justiça sem vida.

Recorde-se que este evento surgiu pela primeira vez em 2002, por iniciativa da Comunidade de Santo Egídio, para assinalar ao aniversário da primeira abolição da pena de morte da história, que ocorreu no Grão-Ducado da Toscana, em Itália, no dia 30 de novembro de 1786.

Deixe o seu Comentário

Comentário