O Município de Lamego está a engalanar as principais entradas, avenidas e ruas da cidade para dar cor às Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios que decorrem a partir da próxima quinta-feira, 23 de agosto. Neste momento, a empresa Castros, especializada em iluminações festivas, desenvolve os preparativos finais, instalando milhares de lâmpadas coloridas que vão dar as boas-vindas aos peregrinos que visitam o principal evento de cariz popular e religioso da região.

A conceção e desenvolvimento das peças decorativas, nomeadamente do pórtico monumental instalado no início da Av. Dr. Alfredo de Sousa, é original e feito para a “Romaria de Portugal”.

Recorde-se que 2018 marca uma nova viragem na conceção da organização das Festas dos Remédios. Muda o recinto da feira para a Praça D. Dinis (Largo do Centro Multiusos) com o objetivo de dar maior dignidade a todos aqueles que desenvolvem a sua atividade comercial e visitam a cidade, muda a divulgação da programação, por exemplo, com a criação de um sítio próprio na Internet e a realização de ações de promoção “fora de portas” e muda também o envolvimento das diversas entidades locais, concertando esforços em prol de um objetivo comum: umas Festas organizadas, seguras e dignas. Muitos anos depois, a sua organização foi ainda devolvida à sociedade civil, tendo sido criada uma Comissão, composta por lamecenses de várias sensibilidades.

