Cidadã espanhola caiu de uma altura de 10 metros em Cerva

Este domingo, uma cidadã espanhola caiu de uma altura de 10 metros e foi resgatada por helicóptero no rio Poio, em Cerva, no concelho de Ribeira de Pena.

A turista, que estava a fazer ‘canoeing’ no rio Poio, tem 30 anos de idade e sofreu fraturas nos membros superiores depois de cair de uma altura de 10 metros”, referiu fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil à agência Lusa.

A Cidadã sofreu múltiplos ferimentos, com suspeita de fratura no membro superior direito e TCE. Devido ao estado da vítima e por ser uma zona de difícil acesso, o resgate foi planeado com recurso a um helicóptero EH101 da Força Aérea Portuguesa.

O resgate teve uma duração total aproximada de 5 horas e estiveram no local equipas dos Bombeiros Voluntários de Cerva , Siv Fafe do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Força Aérea Portuguesa.

