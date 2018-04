Ciclo de Encontros Participativos dedicado à temática da Água

Realiza-se no próximo dia 12 de abril, no Auditório do Edifício Sede da Águas do Norte, na Rua Dom Pedro de Castro, 1A, em Vila Real, o segundo encontro participativo dedicado à temática da Água. Estamos de portas abertas para trocar ideias, debater e participar ativamente no Orçamento Participativo Portugal.

A convite da Secretaria de Estado para a Modernização Administrativa, o Grupo Águas de Portugal acolhe um ciclo de três Encontros Participativos do Orçamento Participativo Portugal (OPP) dedicados à temática da Água.

Para além do encontro a realizar no dia 12 de Abril em Vila Real, na sede da Águas do Norte, este ciclo tem o respetivo arranque agendado para 9 de abril, em Lisboa, na sede do Grupo Águas de Portugal, e integra ainda um encontro em Faro, a 24 de abril, na Águas do Algarve.

Este ano há 5 milhões de euros para implementar em projetos de âmbito nacional e regional e o Orçamento Participativo Portugal conta com todos para, não só apresentar ideias, mas também para decidir como investir em quaisquer áreas da governação.

Podem participar no Orçamento Participativo Portugal todos os cidadãos nacionais com idade igual ou superior a 18 anos, apresentando propostas e votando nos projetos da sua preferência.

As propostas podem ser apresentadas, até dia 24 de abril, no portal do OPP ou nos encontros participativos, em diferentes locais do país. A votação decorre entre 11 de junho e 30 de setembro.