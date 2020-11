Ciclo de Conversas às Quartas: “Pensar a Violência de Género em tempos de pandemia”

Os Centros Locais de Aprendizagem da Universidade Aberta em Peso da Régua, Ponte de Lima e São João da Madeira promovem as Conversas às Quartas, um ciclo de conversas online sobre temas da atualidade, com especialistas das mais diversas áreas do conhecimento.

A próxima sessão, com o título “Pensar a Violência de Género em tempos de pandemia”, decorrerá no dia 25 de novembro, às 17h30 e terá como oradoras as docentes Cristina Vieira (UAb) e Madalena Duarte (Universidade de Coimbra). Nesta conversa, no âmbito do Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra as Mulheres, as oradoras pretendem abordar a sexualidade e género em tempos de pandemia, cruzando questões de violência de género.

A sessão, com a duração de 90 minutos e de participação gratuita, decorrerá online, sendo contudo necessária uma inscrição prévia em:https://forms.gle/b6BobLH2DXqnZ1xz6

O CLa da Uab de Peso da Régua conta com o apoio e colaboração do Município de Peso da Régua, Programa Rede Social, CPCJ de Peso da Régua, CLDS 4G – Centros Locais de Desenvolvimento Social, Programa Escolhas D´Ouro 7G e do PIICIE – Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar.