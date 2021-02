Ciclo de conferências sobre a agricultura na UTAD

A Agricultura Inteligente e os seus desafios – a resposta dos especialistas

Nos tempos que correm, os grandes desafios da produção agrícola e pecuária estão na utilização de práticas cada vez mais sustentáveis e capazes de assegurar alimentos que façam face ao número crescente de pessoas a habitar o planeta em meio urbano e com maior poder aquisitivo. Em resposta a estes desafios, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai realizar, de 10 de fevereiro a 3 de março, um ciclo de conferências com especialistas de várias universidades e centros de investigação, subordinado ao tema “Agricultura Inteligente – desafios e oportunidades do sector agrário”.

Consideram os organizadores que uma agricultura sustentável, em temos ambientais, sociais e económicos, só é possível com a utilização das novas tecnologias, nomeadamente as que derivam da revolução digital em curso, sendo fundamental um novo conceito mais “verde” que incorpore tecnologias industriais visando produzir de forma mais eficiente e que aproxime a produção dos consumidores. Para além das tecnologias de precisão, a agricultura inteligente incorpora a tecnologia dos drones, sensores de proximidade e remotos, inteligência artificial, rastreabilidade, nanotecnologias, entre outros recursos inovadores aplicados a toda a cadeia agro-alimentar.

A primeira conferência, intitulada “Tecnologias Digitais na Agricultura”, vai ter lugar, via zoom, no dia 10 de fevereiro, pelas 14h15. Serão abordados os temas “Ligação Campo-Escritório Transparente” (Tiago Sá, Fundador e CEO da Empresa WiseCrop), “Sensores Remotos (SIG, Drones, Processamento de Imagem” (José Aranha, UTAD), “Equipamentos de VRT” (João Serrano, Universidade de Évora) e “Robótica Móvel e Navegação Autónoma” (Filipe Santos, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência – INESCTec).

Informação sobre a Conferência em: https://eventos.utad.pt/ciclo-conferencias/programa/