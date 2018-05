Ciclo de conferências Eco-Mateus avalia sociedade atual

O programa Eco-Mateus, complexo de conferências, seminários e ateliers dedicado à inovação e à abordagem estratégica das grandes questões contemporâneas, tem início nos próximos dias 10 e 11 de Maio com a conferência Radical #5 – Distâncias críticas: Os abismos crescentes entre homens, máquinas, negócios e sociedades, por Alfons Cornella, e com a realização do seminário Douro 4.0 – Contrastes e Revoluções.

O programa inicia-se no dia 10 de Maio, às 16h00, na Aula Magna da UTAD, com a conferência de Alfons Cornella, uma das personalidades mais marcantes no universo do pensamento estratégico e prospetivo, que nos apresentará um retrato do momento atual à escala global, identificando tendências e riscos, mas também as possibilidades contidas na transição para um mundo tecnologicamente avançado e socialmente mais justo.

No dia 11 de Maio, o seminário Douro 4.0 – Contrastes e Revoluções divide-se entre o Régia Douro Park e a Casa de Mateus. Nas duas primeiras sessões, um conjunto de especialistas de universidades italianas, portuguesas e do Reino Unido debruça-se sobre as especificidades da Região do Douro, propondo formas para a sua valorização, propiciando a emergência de novos raciocínios territoriais, elaborando os temas da sustentabilidade, da geração de valor, da afirmação de marca, mas também os da autenticidade, da memória e do património, do valor único do terroir. A terceira sessão reúne, na Casa de Mateus, um conjunto plural de personalidades que debaterão as infinitas formas de ‘Contar o Douro’ respondendo aos desafios do presente e à sua projecção num futuro sustentável.

Finalmente, entre os dias 12 e 14 de Julho, Alfons Cornella regressa a Vila Real para dirigir um atelier de inovação centrado no questionamento das percepções que condicionam o olhar sobre a Região e no ensaio de uma reelaboração da sua pirâmide de valores.

O programa Eco-Mateus é uma iniciativa da Fundação da Casa de Mateus e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro. As inscrições para o seminário Douro 4.0 – Contrastes e Revoluções devem ser feitas em https://eventos.utad.pt/eco-mateus