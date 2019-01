A Associação Ambiental e Cultural Celtiberus iniciará o seu ciclo de caminhadas deste ano a 31 de março. Esta Associação tem como principais objetivos para 2019 reduzir a utilização de plástico nas caminhadas, criando o hábito, nos caminheiros, de utilizar, outros materiais em vez da tradicional garrafa de água e abastecer nas fontes por onde vão passando. Para tal, esta entidade irá oferecer a cada participante uma garrafa de desporto em alumínio para tornar a sua caminhada mais sustentável.

Este ano, surge mais uma caminha pelas serras de Barroso, consideradas, recentemente, Património Agrícola Mundial. Um percurso com paisagens únicas, cheio de história e tradições. Os caminheiros irão percorrer os trilhos de aldeias com Vilarinho Seco, Bostofrio, Agrelos e Alturas de Barroso, num percurso com cerca de 13km no qual também estará presente a gastronomia típica do povo barrosão.

No final da caminhada, irão proceder a um momento de convívio entre os caminheiros, oriundos de diversos pontos do país, com um almoço no Hotel Rio Beça e com momentos de animação.

Com estas iniciativas a Associação Celtiberus pretende promover o território de Barroso de uma forma ecológica, divulgar os produtos da região e contribuir para a economia local.