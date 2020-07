Ciclo Cultural “Chaves Vive o Verão 2020” com propostas para todos os gostos

Entre teatro, concertos e exposições são várias as iniciativas culturais que o município de Chaves apresenta, para se constituir como um destino de eleição de férias, com proposta de uma agenda repleta de atrativos.

Na continuação da programação deste ciclo cultural, atuam na Praça da Buvete, dias 23 e 24 de julho, as Concertinas Monumento e SANDRINEDDY, respetivamente. Destaca-se ainda o Concerto ALMA MENOR, no dia 25 de julho, a realizar na Torre de Menagem e o Teatro “NO ALVO” que sobe ao palco do Auditório do Centro Cultural de Chaves, pelo Teatro Companhia Braga, no dia 30 de julho. ZACH NOIR encerra o mês, dia 31 de julho, em concerto no Largo General Silveira.

Com vista à retoma das atividades culturais e recreativas, tanto ao ar livre como no interior, as características desta programação foram adaptadas no sentido de cumprirem integralmente as normas da DGS e todas as recomendações aplicáveis.

Ao longo de sete semanas, entre julho e setembro, mais de meia centena de profissionais ligados às artes vão dar corpo ao projeto “Chaves Vive o Verão 2020”.