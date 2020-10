CHTMAD: Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) reforça capacidade de resposta

No âmbito do Plano de Contingência Covid-19, e tendo em conta a situação epidemiológica que se atravessa, a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) da Unidade Hospitalar de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), reestruturou, com caráter urgente e também preventivo, as suas áreas, para aumentar a capacidade de resposta aos cuidados de saúde prestados e reforçar a qualidade e segurança dos utentes e profissionais.

Desta forma, a UCI do CHTMAD reorganizou a área dedicada a doentes com infeção pela SARS-COV-2 com 9 boxes com pressão negativa, ajustou e criou circuitos independentes e efetuou o upgrade do equipamento de monitorização. Reforçou, também, o número de ventiladores, bombas e seringas infusoras.

O investimento efetuado de, aproximadamente, 1 milhão e 400 mil euros, materializou-se, portanto na reconversão de infraestruturas e no reforço de equipamentos nesta área hospitalar, dando resposta ao Plano de Contingência definido pela UCI do CHTMAD.

Entre outras vantagens, esta reestruturação contribuiu para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados e para o aperfeiçoamento e manutenção do circuito do doente crítico, permitindo dar resposta adequada aos doentes COVID e não COVID.

Desde o início da pandemia, a UCI prestou assistência a 460 doentes (COVID e não COVID). Atualmente, encontram-se seis doentes internados por infeção de Covid-19 no CHTMAD.

O Conselho de Administração reconhece a importância deste investimento e das mais-valias que o mesmo traz para a capacidade de resposta à população a quem presta cuidados de saúde, que só foi possível com o esforço, dedicação e espírito de missão dos profissionais do CHTMAD.