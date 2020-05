CHTMAD: Serviço de Patologia Clínica com novo equipamento de biologia molecular rápido

O Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) dispõe de um novo equipamento de biologia molecular rápido.

Este novo equipamento, que se encontra alocado ao Serviço de Patologia Clínica, veio reforçar a capacidade tecnológica deste Centro Hospitalar, possibilitando um maior número de testes realizados à COVID-19, bem como permitindo melhorar significativamente o tempo de resposta aos mesmos.

Este equipamento, que se diferencia pelo upgrade tecnológico face ao atualmente existente, permite realizar 48 testes de diagnóstico, em simultâneo ou em contínuo, sendo que, para o efeito, não necessita de aguardar o término dos ciclos. Além disso, com este equipamento também é possível realizar testes rápidos (cerca de 50 minutos) para o diagnóstico da infeção pelo SARS-CoV-2, bem como todos os testes passíveis de se realizar por biologia molecular, podendo chegar a um total de 900 testes diários.

Com um investimento de cerca de 340 mil euros, o Serviço de Patologia Clínica do CHTMAD garantirá, assim, uma resposta mais célere a todos os utentes das Unidades Hospitalares de Chaves, Lamego e Vila Real que necessitem de realizar este tipo de teste à COVID-19 no âmbito das diferentes atividades assistenciais.

O Conselho de Administração congratula-se pela aquisição deste novo equipamento que constitui uma mais valia na capacidade de resposta aos utentes da área de referenciação deste Centro Hospitalar.