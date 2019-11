CHTMAD realiza procedimento de última linha em Radiologia de Intervenção

A Radiologia de Intervenção (RI) é considerada uma área de diferenciação dentro da especialidade da Radiologia capaz de realizar procedimentos minimamente invasivos, do mais simples ao mais complexo, na maioria dos órgãos e sistemas do corpo humano, através de diversas técnicas de imagem.

A RI foi implementada, no CHTMAD, em 2011 e é uma área clínica em crescente desenvolvimento neste Centro Hospitalar, executando-se, hoje em dia, técnicas modernas e diferenciadoras, que trazem inevitavelmente vantagens ao paciente, nomeadamente pela possibilidade de permitir internamentos mais curtos, trazer menos complicações e permitir um regresso à atividade profissional mais precoce, proporcionando assim uma melhoria significativa na qualidade de vida.

O TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt) é um procedimento utilizado no tratamento de complicações associadas à patologia hepática que se realiza no CHTMAD desde agosto de 2016. Esta técnica, considerada como uma das mais complexas em RI, é realizada em apenas 7 hospitais do país e possibilita aos doentes do CHTMAD serem tratados na sua região, evitando assim deslocações ao Porto.

O conselho administração regista com apreço o esforço, dedicação e perseverança dos profissionais que, diariamente se empenham em realizar as suas funções sempre com o foco na melhoria contínua.