CHTMAD organiza evento para assinalar os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde

O SNS comemora, no próximo mês de setembro, quatro décadas de existência. Esta data tão importante para os cuidados de saúde em Portugal não poderia passar indiferente ao CHTMAD que, para a assinalar, está a organizar um evento denominado “espaço saúde” com o tema “prevenir para usufruir”.

O principal objetivo desta iniciativa é oferecer aos visitantes conselhos úteis que visem a promoção da saúde e que possam ser facilmente integrados no seu dia-a-dia, ajudando assim a evitar ou retardar o aparecimento de certas doenças. Para além disso, será também dada a possibilidade de fazer alguns rastreios gratuitos.

Neste espaço poderá ter acesso a informações úteis nas áreas da: pneumologia (cessação tabágica), neurologia (distúrbios do sono), nutrição (descodificação de rótulos), reabilitação (fisiatria, fisioterapia e terapia da fala), diabetes, cardiologia, controlo de infeção e cirurgia de ambulatório.

Este evento realizar-se-á nas 3 unidades hospitalares do CHTMAD, entre as 10h e as 12h30: no dia 3 de setembro, na unidade hospitalar de Vila Real (átrio central do edifício F); no dia 11 de setembro, na unidade hospitalar de Chaves (átrio central | entrada B); no dia 12 de setembro, na unidade hospitalar de Lamego (hall da entrada B).