CHTMAD lança concurso para a criação de uma mascote para o balcão único

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) está a desenvolver um projeto que prevê a criação de um balcão único, como forma de facilitar o contacto e resposta dada ao utente, esperando assim obter uma maior eficiência no desempenho das atividades clínicas e administrativas, com a aplicação em todas as unidades do CHTMAD.

Com a realização deste concurso, O CHTMAD pretende envolver a comunidade e torná-la parte integrante na sua vida institucional.

Assim, o CHTMAD apela à participação de todos num projeto que é de todos e para todos.

Consulte o regulamento disponível em http://www.chtmad.min-saude.pt/identidade-visual/concurso/