CHTMAD desenvolve projeto para melhorar a experiência do utente na consulta externa

O CHTMAD tem aprovado o projeto “Melhoria da experiência do utente na área da Consulta Externa” com o principal objetivo de simplificar o acesso dos utentes aos serviços da Consulta Externa. Este projeto acontece no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) do PORTUGAL 2020.

A partir do próximo dia 3 de fevereiro e, durante o período de um ano, uma equipa de consultores, em parceria com a equipa do CHTMAD, irá promover um conjunto de atividades com vista a diagnosticar a situação atual, desenvolver práticas de melhoria contínua e criação de hábitos de eliminação de desperdício, monitorizar e quantificar resultados, em termos de ganhos e satisfação de utentes e profissionais.

Com este projeto, o CHTMAD espera tornar mais céleres os procedimentos relativos ao serviço prestado, através da simplificação de fluxos de informação, a otimização de processos e reorganização de espaços que permitirão a redução do tempo de permanência dos utentes no serviço de consulta externa e serviços relacionados, a melhoria da produtividade e aumento de satisfação dos profissionais que ali desenvolvem o seu trabalho.