CHTMAD conta com novo exame de diagnóstico por imagem

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) conta, desde o início de julho, com um novo exame de diagnóstico por imagem, a ultrassonografia endobrônquica (EBUS).

Este novo método de diagnóstico, de elevada diferenciação técnica, permite avaliar e identificar estadiamentos do cancro do pulmão, bem como outras doenças do foro respiratório, tratando-se de um procedimento seguro, de baixo risco para os pacientes e de elevado rendimento diagnóstico.

De sublinhar que, com a implementação deste novo exame no Serviço de Pneumologia do CHTMAD, evitar-se-á a deslocação de cerca de 38 doentes (dados 2019) para um centro de referência no Porto, possibilitando-se um diagnóstico e o encaminhamento para tratamento de forma mais célere, potenciando-se igualmente cuidados de maior proximidade.

O Conselho de Administração congratulou-se pela realização deste exame no CHTMAD, que, segundo ele, possibilitará aos doentes serem tratados na sua área de residência, contribuindo para um maior conforto e qualidade no acesso aos cuidados de saúde da população que serve.