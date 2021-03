CHTMAD com procedimento de implantação de pacemaker epicárdico único da região

O Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) conta, desde fevereiro de 2021, com um novo procedimento – a implantação de pacemaker epicárdico com apoio da cirurgia cardíaca.

Esta intervenção, disponível para doentes com insuficiência cardíaca e/ou diversas arritmias, é encarada como alternativa terapêutica aos casos clínicos com contraindicação ou impraticabilidade de implantação de pacemaker convencional.

Com o início deste procedimento, único na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, os pacientes da área de influência do CHTMAD veem, assim, melhorada a acessibilidade aos cuidados de saúde.

Para Renato Margato, médico cardiologista, “este procedimento multidisciplinar, que conta com o apoio da cirurgia cardíaca e da anestesiologia, permite dar resposta a um grupo de doentes de risco que, até agora, teriam que se deslocar aos hospitais de referência no litoral”.

A aposta neste procedimento mais diferenciado constitui um reforço da visão de proximidade adotada por este centro hospitalar e da excelência na prestação de cuidados de saúde à população.