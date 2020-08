CHTMAD, autarquias e Federação dos Bombeiros concorrem ao Prémio Healthcare Excellence

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro submeteu, no passado dia 28 de julho de 2020, uma candidatura ao Prémio Healthcare Excellence – Edição Especial Covid 19, com um projeto de cooperação entre os Serviços Farmacêuticos do CHTMAD, Autarquias da sua área de influência e a Liga dos Bombeiros Portugueses – Federação dos Bombeiros do Distrito de Vila Real, para facilitar o levantamento da medicação de ambulatório aos utentes.

Esta medida surge devido à necessidade, nestes tempos de exceção, de evitar deslocações dos utentes aos hospitais. Assim, de uma forma confortável e segura, cerca de 300 utentes recebem a sua medicação em casa bastando, para isso, solicitá-lo através de contacto telefónico.

Com o esforço dos bombeiros e autarquias da Régua, Lamego, Vila Real, Mesão Frio, Mondim de Basto, Vila Pouca de Aguiar, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Tarouca, Chaves, Montalegre, Boticas e Valpaços, passa a ser disponibilizado serviço importante à população que, na sua maioria, é envelhecida e com grandes dificuldades de mobilidade na sua área geográfica.

Este prémio, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, em parceria com a biofarmacêutica AbbVie, já na sua 7ª edição, pretende reconhecer os projetos desenvolvidos e implementados no ano 2020, que tenham resultado numa melhoria na qualidade dos serviços prestados ao utente, no contexto da pandemia.

O Conselho de Administração deixa uma nota de reconhecimento aos seus profissionais, aos Autarcas, às Entidades de Bombeiros que, desta forma, prestam um serviço de proximidade à sua população, diminuem o risco de exposição e diferenciam a qualidade do serviço público.