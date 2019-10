CHTMAD acolhe evento científico com dinâmica de funcionamento inovadora

O CHTMAD irá receber, no próximo dia 11, um evento científico intitulado Challenges in Interventional Radiology II, subordinado ao tema “Radiologia de intervenção na urgência: hemorragia aguda”.

Este evento, organizado pelo Núcleo de Radiologia de Intervenção de Portugal (NURIP), da Sociedade Portuguesa de Radiologia e Medicina Nuclear, tem como objetivo dar a conhecer, à classe médica, as potencialidades da Radiologia de Intervenção no tratamento minimamente invasivo de algumas doenças, no contexto do Serviço de Urgência.

Para além das tradicionais exposições teóricas, feitas por radiologistas de intervenção dos principais centros do país, o evento vai disponibilizar 4 workshops com uma vertente mais prática dos conteúdos teóricos previamente apresentados.

Resta ainda acrescentar que a 2ª edição do Challenges in Interventional Radiology irá contar com a presença de um convidado internacional, Dr. Ruben Lopez Benitez do Luzermen Kantonsspital, que abordará o tema da hemorragia pós-parto onde as intervenções da radiologia de intervenção poderão ter um papel decisivo.