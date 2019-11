CHTMAD abre espaço para ajudar crianças a desmistificar o hospital

O serviço de pediatria do CHTMAD está a organizar o evento “hospital da fantasia” com o objetivo de desmistificar a ideia que as crianças fazem do hospital, como sendo um lugar de dor e sofrimento, promovendo o contacto com o espaço, fora do período de doença, num ambiente agradável e descontraído.

A criança, em idade pré-escolar, é convidada a vir ao hospital acompanhada pelo seu boneco “doente”, ao qual serão efetuados diagnósticos e tratamentos, estabelecendo com a criança um relacionamento mais próximo, num contexto de prática clínica diária.

Os benefícios trazidos pela realização desta iniciativa têm sido largamente comentados por mães e educadoras de infância, que notam uma menor ansiedade na criança, quando precisa de recorrer aos serviços hospitalares. Os profissionais de saúde, por sua vez, também conseguem estabelecer com a criança uma relação mais próxima porque a bata e os equipamentos clínicos já não são tão assustadores.

O CHTMAD, tendo presente o sucesso da iniciativa, decidiu alargar o seu âmbito de ação, sendo este ano, pela primeira vez, disponibilizado nas 3 unidades hospitalares. No dia 7 de Novembro, entre as 10h e as 12h, o “hospital da fantasia” irá realizar-se unidade hospitalar de Lamego e no dia 8, nas unidades hospitalares de Chaves (entre as 10h e as 12h) e de Vila Real (nos períodos entre 10h-12h e 14h-16h).

De frisar ainda que, este alargamento só foi possível graças à motivação e empenho dos profissionais envolvidos dos serviços de pediatria, nutrição, cirurgia e urgência do CHTMAD.