Chaves: “Verão 2020 – atividades ao ar livre” no combate ao insucesso escolar

O Município de Chaves promoveu de 29 de junho a 4 de setembro, com um variado leque de atividades didáticas, como jogos tradicionais, piscina, passeios de bicicleta, yoga, canoagem, culinária, o programa de férias “Verão 2020- atividades ao ar livre”, destinado a alunos do 1º ao 3º ciclo.

Apesar da situação epidemiológica atual, e as limitações causada pelo Covid-19, o balanço foi positivo para todos os envolvidos, permitindo conciliar a educação integral de 32 alunos do concelho, indicados pelos Agrupamentos de Escolas e CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens), assumindo-se como um suporte complementar para as famílias durante as interrupções letivas.

Com estas atividades os alunos desenvolveram competências transversais, de carácter psicossocial, através de atividades dinâmicas e equilibradamente divididas entre o carácter físico, socio-emocional e cognitivo, potenciando o sucesso integrado do aluno posteriormente ao nível do seu potencial criativo, desde o espírito empreendedor, liderança, pensamento criativo, responsabilidade e autocontrolo, resolução de problemas, trabalho em equipa ou respeito pelo outro.

Este projeto visa promover o sucesso educativo dos alunos, a qualidade e eficiência do sistema de educação e formação, reduzindo o abandono escolar precoce e combater o insucesso, promovendo uma igualdade no acesso ao ensino.

Projeto dinamizado pela Equipa Viver a Sociedade do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e Financiado pelo: Norte 2020, Portugal 2020, União Europeia – Fundo Social Europeu.