Chaves: vencedor do Orçamento Participativo 2019

A proposta para a “Homenagem/Tributo a Eugénia Campilho no 1º centenário sobre a sua morte” foi a vencedora do Orçamento Participativo (OP) de Chaves 2019, com 83% dos votos. Em segundo lugar ficou a proposta “Chaves Art District” com 7,2% das votações e em terceiro lugar com 4,9% dos votos a proposta “Dançar a História.do Presente ao Passado”.

O ato de abertura da urna e contagem dos votos presenciais teve lugar no dia 20 de dezembro, em reunião do Conselho do Orçamento Participativo.

Durante a fase de votação, que decorreu de 21 de outubro a 21 de novembro, foram sufragadas pelos cidadãos cinco propostas da Componente Promoção e Dinamização – Projetos de Âmbito Cultural e Desportivo.

A edição deste ano do OP de Chaves contou com uma elevada votação online, sendo que 97% das votações foram efetuadas através da plataforma op.chaves.pt

A proposta vencedora foi apresentada por Paulo Jorge Ligeiro dos Santos e prevê, tal como o título refere, uma homenagem a Eugénia Campilho, pelo centenário da sua morte, através da “realização de várias iniciativas ao longo do presente ano, com vista a engrandecer e honrar a efeméride, lembrando assim e perpetuando ao longo dos tempos a memória desta figura da história de Vidago”.