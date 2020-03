Chaves: uma nova perspetiva de Nadir Afonso em exposição

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) inaugura, no próximo dia 7 de março, pelas 17h30, a exposição “Nadir, Sujectum”, que resulta de um projeto expositivo integrado nas comemorações do Centenário do Nascimento do Mestre Nadir Afonso, com curadoria de António Quadros Ferreira.

Esta proposta pretende apresentar uma perspetiva diferente da obra nadiriana, onde se conjuga a relação entre a geometria e a figuração. Constituída por 90 obras, das quais 34 são inéditas, a exposição adota um percurso que vai dos estudos às pinturas, passando pelos guaches, mostrando assim outra visão do pintor, muito pautado por obras de composições geométricas, ‘espacillimités’ e pintura de cidades.

A exposição estará patente ao público até dia 29 de novembro de 2020.