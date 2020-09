Chaves: turismo constitui uma importante alavanca para o Desenvolvimento Rural

Sob a temática Turismo e Desenvolvimento Rural, o Município de Chaves, no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Turismo, realizou ontem, dia 27 de setembro, no Auditório do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, uma sessão aberta, direcionada ao empreendedorismo local, com especial enfoque nos caminhos e desafios de futuro para o concelho e a região do Alto Tâmega.

Esta sessão, que contou na abertura com a intervenção da senhora vereadora do Município de Chaves com área de intervenção no Desenvolvimento Rural, Paula Chaves, decorreu depois com um diálogo aberto, onde a troca de conhecimentos e experiências relativas aos projetos apresentados pelos empresários foi patente. Alguns ligados ao setor do turismo e outros à agricultura, abordaram questões centradas no papel do turismo na criação de novas oportunidades de emprego e na promoção da atividade económica em meio rural.

Os oradores, Amílcar Salgado, Isabel Sarmento, Júlio Costa, Gil Martins e Fernando Moura, tiveram a oportunidade de identificar, com os participantes, os principais problemas sentidos, destacando que a criação de valor através do turismo deve ser abordada de uma perspetiva abrangente, que englobe todos os demais setores e atividades da cadeia de valor como potencial gerador de empregos, diretos e indiretos, através da preservação e recuperação das atividades tradicionais.

Encerrou a sessão o Vice-Presidente do município, Francisco Melo, destacando a importância do debate e da participação cívica relativa à definição das estratégias de desenvolvimento a seguir. Condições que permitam ao Concelho de Chaves continuar a captar ainda mais investimento, mais inovação e empreendedorismo. Tudo condições fundamentais para que continue o impulso dado pelo atual executivo ao turismo no concelho, alavancando também assim o desenvolvimento rural.