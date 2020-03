Chaves tem dois casos de Coronvírus confirmados

Há dois casos confirmados do novo Coronavírus no Alto Tâmega. Os dois casos são oriundos do concelho de Chaves. A informação foi dada pela Unidade de Saúde Pública do ACES Alto Tâmega e Barroso que divulgou, neste sábado, no seu boletim epidemiológico diário.

Sabe-se que se trata de duas irmãs que viajaram de Londres, no passado fim de semana, e que se encontram em Vilarinho das Paranheiras, freguesia de Vidago.

Assim, são já quatro os casos confirmados no distrito de Vila Real, sendo os outros dois do concelho de Vila Real.