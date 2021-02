Chaves também já conta com um Centro de Vacinação para a Covid-19

O Município de Chaves e o Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega, em coordenação com a ARS Norte já iniciaram o Plano Geral de Vacinação contra a COVID-19, no Pavilhão ExpoFlávia, agora transformado em Centro de Vacinação para acolher a população flaviense com todas as condições de segurança inerentes ao processo.

A abertura formal foi realizada hoje, dia 23 de fevereiro, com uma visita ao espaço pelo Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz e pela Diretora Executiva do ACES do Alto Tâmega, Laurentina Santa, para apresentação da estratégia definida neste Programa, que se prolongará até ao final do ano e prevê uma administração diária até cerca de 300 vacinas diárias.

O Município avançou com a disponibilização da infraestrutura e da logística associada, estando a operacionalização a cargo do ACES do Alto Tâmega e da ARS Norte. Este Centro, possui 4 postos de vacinação, com gabinetes individualizados, 1 sala de espera, 1 sala de recobro e 1 sala de emergência e vigilância.

Para o autarca flaviense “é prioritário dar continuidade ao trabalho desenvolvido em estreita cooperação e mobilização de sinergias e recursos para que, todas as pessoas possam ser vacinadas o mais breve possível, seguindo escrupulosamente as prioridades definidas pelas autoridades de saúde.” Acrescentou ainda que “o funcionamento deste Centro aliviará a pressão exercida nos Centros de Saúde, melhorando a qualidade dos serviços prestados”.

Laurentina Santa refere que “a vacinação encontra-se a ser efetuada dentro da normalidade com administração prioritária a pessoas com mais de 80 anos, sendo este mais um passo importante no processo de combate à prevenção de propagação da pandemia Covid-19. Vão ser administradas as vacinas Pfizer para os idosos e a Astrazeneca para a população mais jovem.

De referir que no concelho já foram, até ao momento, efetuadas cerca de 9000 inoculações que abrangeram utentes e profissionais de Estruturas Residenciais para Idosos, Bombeiros e Forças de Segurança.