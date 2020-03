Chaves: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras controlou mais de mil pessoas em 24 horas

Com a determinação da reposição temporária do controlo de fronteiras internas com Espanha, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) iniciou às 23h00 do dia 16 de março o controlo dos passageiros nos nove Pontos de Passagem Autorizados (PPA’s).

Nas primeiras 24 horas, o SEF controlou, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, 5.788 cidadãos. Destes, 58 foram impedidos de entrar em território nacional e um foi detido por uso de autorização de residência falsa, no ponto de passagem autorizado de Vila Verde da Raia, Chaves.

O objetivo deste controlo é, designadamente, vedar as deslocações de cidadãos em turismo/lazer entre os dois países. As recusas de entrada verificaram-se em Castro Marim (32), Vilar Formoso (19) e Termas de Monfortinho (1).

Relativamente a cada um dos nove PPA’s, foi controlado o seguinte número de cidadãos: Castro Marim, Faro (162); Vila Verde de Ficalho, Beja (25); Caia, Elvas (241); Marvão, Portalegre (23); Termas de Monfortinho, Castelo Branco (63); Vilar Formoso, Guarda (1.022); Quintanilha, Bragança (181); Vila Verde da Raia, Chaves (1.061); Valença, Viana do Castelo (3.010).

Para além do controlo de pessoas por parte do SEF, a GNR fiscalizou 1510 viaturas. Nos pontos de passagem não autorizados, foram reencaminhadas para os PPA’s 39 viaturas. Foi ainda registado um crime por condução sem habilitação legal.

Ao SEF cabe o controlo documental de pessoas. A GNR é responsável pela circulação rodoviária e pela vigilância da fronteira terrestre entre os postos de passagem autorizados acima identificados.

Importa relembrar que está vedada a circulação rodoviária nas fronteiras terrestres, independentemente do tipo de veículo, com exceção do transporte internacional de mercadorias, do transporte de trabalhadores transfronteiriços e da circulação de veículos de emergência e socorro e de serviço de urgência.