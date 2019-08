Chaves regressa à época romana no próximo fim de semana na sétima edição da “Festa dos Povos”

Numa viagem por dois mil anos de história, Chaves vai ser “invadida” pelos povos galaicos e pelos romanos, entre sexta-feira e domingo (23 a 25 de agosto). “Aquae Flaviae” viaja até ao tempo do Império Romano de Tito Flávio Vespasiano, durante três dias, na sétima edição da “Festa dos Povos”.

Na edição do ano passado, o evento – que pretende atrair mais visitantes, promover a cidade, o seu património e gastronomia – atraiu mais de 50 mil visitantes

A “Festa dos Povos” inclui um programa cultural diversificado e temático, com recriações históricas, mercado galaico-romano, área gastronómica, espetáculos e cortejos, envolvendo perto de 120 expositores (artesãos, artífices e mercadores) e centenas de figurantes. Numa azáfama constante do quotidiano da antiga Aquae Flaviae, marcarão presença no certame os diversos povos galaicos, os legionários romanos, gladiadores, senadores, mendigos, escravos, falcoeiros e até divindades.

Localizado entre as Alamedas do Tabolado e de Trajano, o certame promete muita animação, gastronomia típica e surpresas no mercado instalado no local, proporcionando momentos de convívio e de valorização dos saberes e sabores ancestrais.

O evento é organizado pelo Município de Chaves e EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso.