Chaves reforça oferta cultural com Casa Museu João Vieira em Vidago

Em dia de festa para a vila de Vidago e para a arte contemporânea nacional, foi inaugurada, ontem, a Casa Museu João Vieira que contou com a presença do Primeiro Ministro, António Costa, e a Ministra da Cultura, Graça Fonseca.

O filho do pintor e curador da exposição, Manuel João Vieira, referiu que este espaço nasceu da vontade do pai em criar uma fundação, apresentando agora uma exposição dedicada à obra do artista plástico, nascido em 1934, que conseguiu criar arte com as letras.

António Costa, referiu que o país tem já “uma rede muito significativa de grandes artistas que têm nas suas terras de origem espaços de representação”, e indicou como exemplos Graça Morais, em Bragança, Amadeo, em Amarante, Nadir Afonso, em Chaves e agora João Vieira, em Vidago. Neste âmbito deixou ainda um desafio para os autarcas potenciarem e dinamizarem uma rede dos espaços com legado de artistas contemporâneos portugueses.

Para o Primeiro-Ministro, “essa articulação é o que permite não só dar vida a estes territórios, valorizar o conhecimento da obra destes artistas, como interligar entre si e permitir uma maior dinâmica de itinerância do conjunto destas obras artísticas”.

Graça Fonseca, Ministra da Cultura referiu a importância da cada vez maior descentralização cultural, sendo este um dos exemplos a seguir.

Para o autarca flaviense, Nuno Vaz, “este equipamento cultural, relevante para o concelho e região, é mais uma prova das capacidades que o interior tem em dinamizar as potencialidades e riquezas de um património de excelência.” Este espaço de cultura destinado a valorizar e homenagear a obra de um artista multifacetado, permitirá também, associado a outros equipamentos, como o Balneário Termal, a Rota N2, e alojamento hoteleiro de referência internacional, potenciar esta vila termal no panorama turístico nacional.

A exposição encontra-se patente ao público de terça a sexta-feira das 9h30 às 17h00 e sábado e domingo das 9h30 às 18h00. A entrada tem um custo de dois euros, sendo gratuita para os residentes. As escolas terão também entrada gratuita, mas sujeita a marcação prévia de grupo.