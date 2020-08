Chaves: recolha de Resíduos Sólidos Urbanos de grandes dimensões pode ser agendada

Os munícipes podem solicitar a recolha de objetos provenientes das suas habitações que, pelo seu volume, forma ou dimensões, não possam ser recolhidos pelos meios normais de remoção municipal.

Este serviço de recolha dos resíduos designados “monos” ou “monstros” deverá ser solicitado diretamente à empresa responsável pela recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no concelho.

O agendamento das recolhas pode ser feito através do contacto telefónico 800 204 505 ou via email chaves@ecoambiente.pt.

O levantamento dos resíduos de grandes dimensões é um serviço gratuito que é feito ao domicílio, sendo apenas necessária a marcação prévia para agendamento da recolha, pelo que não devem ser depositados na rua, junto dos contentores convencionais. Este serviço constitui-se como uma mais valia para a proteção do ambiente, evitando que os resíduos se acumulem em locais inadequados como a floresta ou a via pública.

Por um ambiente mais limpo e saudável, as situações anómalas de concentrações de “monstros” na via pública devem ser reportadas na Divisão de Ambiente do município.