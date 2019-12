Chaves recebe primeira exposição do Museu Nacional de Arte Contemporânea

A inauguração, no passado sábado, de uma nova exposição de conceituados artistas portugueses patente no Museu Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) assinala o início de uma parceria cultural com o Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado (MNAC), na sequência de um Protocolo de Colaboração assinado recentemente.

“REGISTOS DE LUZ – Pintura impressionista de Sousa Lopes – a coleção do MNAC (1900-1950)” dá mote à mostra, que destaca o artista Adriano Sousa Lopes diretor do MNAC, de 1929 até ao ano da sua morte (1944), com diversas obras da sua autoria, considerado um dos primeiros pintores portugueses a adotar práticas impressionistas.

Comissariada por Maria de Aires Silveira, esta exposição reúne obras datadas da 1ª metade do século XX, de artistas como Amadeo de Souza-Cardoso, Columbano Bordalo Pinheiro, Abel Manta, Almada Negreiros, Mário Cesariny, Júlio Pomar, José Malhoa, Marcelino Vespeira, Fernando Lanhas, Eduardo Viana, Dórdio Gomes, Carlos Reis, entre outros.

Para o Presidente da Câmara de Chaves, “os bens culturais de âmbito nacional depositados em diversas cidades, não são pertença de um território específico, mas sim da humanidade”, pelo que este protoloco permitirá “a fruição, o conhecimento e a abordagem por parte de pessoas de outros territórios, sendo por esta via, uma forma de democratização da cultura”.

Segundo a Diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea, Emília Ferreira, esta será a primeira de várias exposições que o MACNA irá receber, num trabalho em rede e de projetos comuns, no âmbito da salvaguarda e divulgação de acervos. “Sendo um Museu Nacional, há um lado de relevância e de relação com o território que importa marcar”, destacou, salientando igualmente as excelentes condições do espaço museológico de Chaves.

Mais de uma centena de visitantes fizeram questão de marcar presença na inauguração desta primeira exposição do Museu do Chiado no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso em Chaves.