Nos dias 9, 10, 11 e 12 de agosto, no Jardim Público de Chaves e área adjacente à beira Rio, realizar-se-á o Festival N2, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Chaves.

Este evento, com novo nome mas com história passada, tem como principal objetivo iniciar a celebração e o pensamento acerca desta mítica estrada, a Estrada Nacional 2.

Serão quatro dias repletos de música, com três palcos, zona de descanso e camping gratuito. Um festival para todas as idades, com uma programação variada a pensar em todas as faixas etárias.

Capitão Fausto, Marta Ren, Bezegol, Valas, Frankie Chavez são alguns dos nomes que visitarão Chaves. Nada faltará no Jardim Público, nos dias do N2, com uma zona de alimentação especial e bebidas para todos os gostos. “Mais que o destino, importa o caminho” e esperamos por vocês junto ao km0 da Estada Nacional 2.