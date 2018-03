Chaves recebe 1º Encontro Internacional de Gaiteiros

A abertura da nova época termal do Balneário de Chaves será marcada com música ancestral. No próximo sábado, dia 10 de março, terá lugar o 1º Encontro Internacional de Gaiteiros em Chaves, que reunirá mais de meia centena de gaiteiros, de nove grupos, oriundos de todo o país e da vizinha Galiza, num verdadeiro “hino galaico”. Ao todo serão mais de 80 músicos a desfilar pelas principais ruas da cidade, numa arruada que culminará no Largo Tito Flávio Vespasiano com um espetáculo tradicional de despique de gaiteiros.

Este será um encontro que marcará o início de cooperação entre as várias Escolas e Associações de música tradicional que, a curto prazo, irão lançar um projeto global de âmbito transfronteiriço.

Organizada pelo Município e Termas de Chaves, com o apoio do Projeto Enraizarte, Academia de Artes de Chaves e Associação e Ama Fai, esta iniciativa contará com os seguintes grupos participantes:

Projecto Enraizarte – Associação (Chaves)

EMTL – Escola de Música Tradicional do Larouco (Montalegre)

Gaiteiros de Coimbra (Coimbra)

Escola de Gaitas da Ponte Velha – Gaiteiros da Ponte Velha (Santo Tirso)

Escola gaiteirus.com (Porto)

Banda de Gaitas de São Tiago de Cardielos (Formado por Gaiteiros da Galiza e Viana do Castelo)

Gaiteiros da Freiria (Torres Vedras)

Escola de Gaitas do Mindelo (Vila do Conde)

Bombrando (Lisboa).

