Chaves: reabertura da ponte romana ao trânsito em referendo a 13 de setembro

A Câmara de Chaves vai levar a efeito, a 13 de setembro de 2020, um referendo sobre a reabertura da ponte romana ao trânsito automóvel.

A proposta para realização do referendo de âmbito local – “reabertura da ponte romana ao trânsito automóvel, num único sentido” – concretiza o compromisso eleitoral assumido na última campanha autárquica. Esta decisão tem por objetivo questionar os flavienses se concordam ou não com esta reabertura, permitindo dar voz à população.

Este referendo irá permitir que os Flavienses façam uma discussão quanto ao valor patrimonial e turístico da ponte romana, em oposição com os argumentos da importância de ligação automóvel entre as duas margens. Esta ferramenta de participação popular dará aos Flavienses a oportunidade de decidirem o que é melhor para o interesse global do concelho.