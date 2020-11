Chaves: propostas do Orçamento Participativo Chaves 2020 em votação

Terá início, no próximo dia 09 de novembro (segunda-feira), a fase de votação das propostas apresentadas ao Orçamento Participativo (OP) Chaves 2020, que decorrerá até dia 09 de dezembro.

A edição deste ano do OP integra sete propostas a votação, na componente “Promoção e Dinamização – Projetos de Âmbito Cultural e Desportivo”.

Os munícipes interessados podem exercer o seu direito de voto online, na página oficial do OP Chaves, em http://op.chaves.pt, após efetivar o respetivo registo no portal, ou através de voto presencial, no edifício principal da Câmara Municipal, sito na Praça de Camões.

A votação é aberta a todos os cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, recenseados no concelho de Chaves.

Encontram-se em fase de votação as propostas “gente de cá – Mostra de artes de autores e artistas locais”, “À descoberta do Mundo Rural”, “Corrida de Barcas – Rio Tâmega”, “Festa Gastronómica Flaviense”, “Contrabando e outras histórias – Vila Verde da Raia”, “Trilho do Corgo na freguesia de Faiões”, e “Rede de Miradouros – Valorização do Património paisagístico e histórico-cultural do concelho de Chaves”.