Chaves: obras em arruamentos em fase de conclusão vão ser retificadas pela entidade executante

Já se encontram em fase de conclusão as obras de requalificação dos arruamentos da Rua Reis Ventura, Av. Luís Chaves, Rua de Santo Amaro e Ruas Portas do Anjo, Alferes João Batista, Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e Fonte do Leite, carecendo as mesmas de reparação nas camadas betuminosas por não apresentarem as características necessárias à qualidade da circulação rodoviária.

Por se encontrarem, ainda, no período da garantia, as ruas intervencionadas serão alvo de retificação das situações anómalas identificadas, sendo da responsabilidade da entidade executante os trabalhos adicionais, a executar logo que as condições atmosféricas o permitam.

A melhoria das acessibilidades rodoviárias e pedonais têm sido uma prioridade deste executivo, pelo que a autarquia fará uso da garantia para que sejam repostas as condições de segurança e de circulação previstas nas empreitadas.

Para o autarca flaviense, Nuno Vaz, “as obras em causa devem assegurar o contratualizado. Trata-se de um forte investimento na reabilitação de toda a rede viária da cidade que assegurará, por um lado, maior fluidez, desenvolvimento e segurança na circulação, e por outro, permite elevar a qualidade de vida nas zonas residenciais e núcleos urbanos.

A nível de mobilidade, destaque ainda para a requalificação e construção de novos acessos pedonais, mais confortáveis e seguros.