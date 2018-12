Já iniciaram as obras do novo centro cívico na antiga cantina da UTAD, Freguesia de Santa Maria Maior, um investimento de cerca de 243 mil euros. A cargo da empresa Edibarra – Engenharia e Construção, S.A., a empreitada é comparticipada em 85% pelo FEDER e 15% por parte da Câmara Municipal de Chaves.

O projeto contempla a reconstrução e ampliação do edifício, de modo a criar um espaço com condições funcionais e técnicas que assegurem a funcionalidade do Centro Cívico como um espaço de convívio, atividades, lazer, ócio, leitura, jogos e apoio aos cidadãos.

Da remodelação faz parte a adaptação da sala de convívio do edifício existente e uma construção nova, integrando uma sala de leitura, outra de atividades, instalações sanitárias, instalações de sanitários públicos, bem como o arranjo exterior do Jardim Maria Rita. A intervenção contempla uma área total de cerca de 1200 m2.

Recorde-se que esta obra, localizada na Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, faz parte do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Chaves, beneficiando de um investimento cofinanciado a 85% por fundos comunitários, no âmbito do Programa Operacional Regional Norte 2014-2020 (NORTE 2020), instrumento financeiro de apoio ao desenvolvimento regional do norte de Portugal, gerido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e integrado no acordo de parceria PORTUGAL 2020.

Deixe o seu Comentário

Comentário