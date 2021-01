Chaves: obra de Requalificação da Rua 1º de Dezembro já se encontra em execução

Arrancou, na passada segunda-feira, dia 11 de janeiro, a obra de requalificação da Rua 1º de Dezembro. Orçada em cerca de 132 mil euros, a empreitada conta com um prazo de execução de 90 dias.A requalificação pretende garantir condições de conforto e segurança para os utentes, contribuindo para uma mobilidade urbana mais sustentável. Pretende-se beneficiar a mobilidade pedonal e os aspetos funcionais da via, conferindo melhores condições de conforto e acessibilidade à circulação pedonal.A intervenção mantém o sentido da circulação descendente com duas faixas de rodagem e contempla a reformulação geométrica do acesso local existente e melhoria da articulação com a rede viária, o melhoramento das condições do sistema de drenagem e substituição do pavimento existente.

Serão também reorganizadas as baías de estacionamento, reajustados os passeios e reforçada a sinalização rodoviária.

Esta obra faz parte integrante do Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) de Chaves, beneficiando de um investimento cofinanciado a 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (Norte 2020).