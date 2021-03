Chaves: obra de reabilitação exterior na Igreja de Outeiro Seco já começou

Orçada em 75 mil euros, a intervenção resulta de um Protocolo entre a Fundação Iberdrola, Direção Regional de Cultura do Norte e Município de Chaves.

Iniciou recentemente a obra de reabilitação exterior da Igreja de Nossa Senhora da Azinheira, na Freguesia de Outeiro Seco, no âmbito de um Protocolo celebrado entre a Fundação Iberdrola, Direção Regional de Cultura do Norte e Município de Chaves.

Com um prazo de execução de três meses, a obra foi entregue à empresa “Reabitarte – Reabilitação, Restauro e Conservação” e contempla, de forma simplificada, trabalhos de substituição integral da cobertura, incluindo o reforço estrutural da mesma, a substituição de rufos e caleiras, a limpeza e tratamento das alvenarias exteriores, bem como de elementos decorativos, o restauro de portas, vitrais e gradeamentos de proteção, assim como a drenagem periférica em toda a zona envolvente da Igreja, classificada como Imóvel de Interesse Público (IIP) e propriedade do Estado Português.

Orçada em 75 mil euros, a intervenção será financiada pela Iberdrola, no âmbito do referido Protocolo de Financiamento da reformulação da Medida de Minimização da Declaração de Impacte Ambiental do Sistema Electroprodutor do Tâmega, que visa essencialmente a valorização de património cultural existente no concelho, por forma a compensação de perdas associadas ao Projeto.