Chaves: Museu Nadir Afonso dinamiza exposição de Paula Rego com Ação de Formação pública

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), em colaboração com o Serviço Educativo da Fundação de Serralves, promove, no âmbito da exposição “Paula Rego: O Grito da Imaginação”, uma Ação de Formação dirigida a Técnicos, Professores, Agentes Culturais e Outros Interessados, a realizar no dia 7 de setembro (segunda-feira), no MACNA.

Esta ação de formação, que decorrerá entre as 10h00 e as 17h00, integra o programa de apresentação da exposição, com abordagem a vários temas, nomeadamente o percurso artístico e biográfico da artista, da tradição literária aos questionamentos sociais no trabalho da Paula Rego, influências e interpretações – de Jean Dubuffet à Arte Bruta, assim como fases e técnicas usadas.

Durante a tarde será efetuada uma Visita Guiada à exposição com o intuito de partilhar estratégias e ferramentas na leitura e interpretação das obras e dos conceitos explorados pela artista.

Numa série de pequenos exercícios teórico-práticos, serão também abordados aspetos formais do trabalho de Paula Rego, através de interpretações que permitam compreender a importância da sua obra como uma reflexão sobre os temas da sociedade contemporânea e do quotidiano.

As inscrições, limitadas a 15 participantes, são obrigatórias e podem ser efetuadas via email mac.nadirafonso@chaves.pt ou pelo telefone 276 009 137, sujeitas ao tarifário em vigor que pode ser consultado em https://macna.chaves.pt/pages/572