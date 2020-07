Chaves: mobilidade lúdica e caminhadas para um desconfinamento saudável e seguro

No âmbito do progressivo desconfinamento decorrente da Pandemia Covid-19, o município tem vindo a desenvolver atividades saudáveis para que se possa viver com qualidade o “Verão 2020”. O programa municipal contempla Mobilidade Lúdica e Caminhadas, com o objetivo de proporcionar ocupação de tempos livres, contribuindo assim para uma melhoria do desenvolvimento físico, social, afetivo e intelectual dos participantes.

As sessões desportivas quinzenais encontram-se a decorrer desde o dia 29 de junho e serão realizadas até ao dia 04 de setembro na Alameda de Trajano, em dois turnos distintos, às segundas, quartas e sextas das 8h30 às 9h30 e das 18h30 às 19h30.

As “Caminhadas Lúdicas”, a realizar na Ciclovia estão programadas para os dias 1, 15 e 29 de agosto, das 8h30 às 10h30, com início na Piscina Municipal.

As atividades são monitorizadas por técnicos de desporto, permitem o limite máximo de 20 participantes por quinzena/turno, estando condicionadas às orientações da direção geral de saúde.

Inscrições em www.chaves.pt ou no Centro Cultural de Chaves.