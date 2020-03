Chaves lança rota literária sobre Camões

Nesta sexta-feira, dia 6 de março, terá início o Encontro temático “Obra, vida e mito: Camões por Chaves”, que reunirá durante dois dias, no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves, os maiores especialistas nacionais nesta área para apresentar a debater e o conhecimento já adquirido sobre o poeta Luíz Vaz de Camões, inclusivamente sobre as suas origens. Uma iniciativa organizada em colaboração com o Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos da Universidade de Coimbra.

Ontem, a autarquia antecipou à comunicação social o lançamento do Roteiro Camoniano no concelho. Tratar-se-á, para Chaves e para o país, do primeiro passo para o lançamento de uma futura rota literária para melhor conhecer aquele que foi o maior poeta de língua portuguesa. Uma aposta da autarquia para diversificar a oferta turística no concelho, enriquecendo-a com uma componente de turismo literário, caraterizada pela valorização do património imaterial e da cultura local.

Para o Vice-Presidente da Câmara de Chaves, “acompanhando a tradição local, de que a família de Camões teve origens em Vilar de Nantes, este será o ponto de partida para uma rota sobre Camões, que chegará aos quatro cantos do mundo, como o próprio Camões chegou, com início em terras de Trás-os-Montes”. Trata-se, para o autarca, de um processo que congregará também outros municípios onde Camões terá estado, bem como instituições públicas nacionais, de forma a criar uma Rota Literária que possa superar outras igualmente importantes ligadas também a escritores universais”.