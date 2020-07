Chaves integra “Cluster” de águas Termais

Integrado no Plano de Recuperação Económica e Social, no âmbito da pandemia da covid-19, o município flaviense poderá constituir-se como um “cluster” de águas termais que agregará locais como Chaves, Vidago, Curia, Pedras Salgadas, Luso, Manteigas, Monchique e São Pedro Sul.

Este Plano propõe um programa de investimento direcionado para o interior que prevê a criação de ‘clusters’ regionais em várias áreas, desde a floresta às ciências biomédicas, numa lógica de descentralização nacional. O objetivo é permitir às economias locais ganhar escala e dinamizar todo o ciclo económico, aproveitando projetos já em desenvolvimento, como no caso de Chaves o Projeto AQUAVALOR – Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água.

Este Centro de conhecimento inovação e investigação, pretende unir “em torno da água” empresas, municípios e instituições de ensino superior, com o objetivo de dinamizar as águas termais e minerais como produtos âncora para o desenvolvimento regional e de promoção da atividade turística, particularmente em territórios de baixa densidade. Procura o desenvolvimento sustentável, estimulando a criação de emprego qualificado gerador de valor económico e social através de novos produtos, processos e serviços.

A dinâmica do interior do país, poderá ser reforçada com um vasto plano de investimento na ciência, na tecnologia, no conhecimento e nos recursos humanos e de acordo com o Governo, a versão final do plano será apresentada no final do mês, seguindo depois para discussão pública.