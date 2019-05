Chaves inaugura monumento alusivo ao 25 de Abril de 1974

O Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, presidiu à cerimónia oficial de comemoração do 45º aniversário do 25 de Abril, que iniciou com a cerimónia protocolar do hastear de bandeira, nos Paços do Concelho, com a presença das três corporações de bombeiros e interpretações musicais pela Banda Musical de Outeiro Seco e o Coro Infantojuvenil do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins.

A cerimónia prosseguiu em Sessão Solene da Assembleia Municipal, que contou com intervenções de todas as forças políticas, com representação na Assembleia. Este dia foi também assinalado com a inauguração do Monumento alusivo ao 25 de Abril de 1974, constituído por umaviatura Chaimite V200, pertencente ao lote de viaturas do Exército Português, a fim de ser exibida ao público, na Praça da Liberdade. Para o Vice-Presidente da Câmara, Francisco Melo, “esta viatura, agora transformada em monumento aos antigos combatentes, é portadora de uma carga emocional simbólica por se encontrar ligada à recente história de Portugal e usada em operações de apoio à Paz em todo o mundo.”

Paralelamente decorreram as comemorações desportivas, na Alameda de Trajano, que contemplaram a Corrida e a Marcha da Liberdade, para as quais se inscreveram mais de 600 participantes. A tarde foi preenchida com o Encontro Municipal de Futsal Infantil, no Pavilhão Municipal, com 9 equipas de jogadores, no qual participaram 90 crianças, com idades compreendidas entre os 7 e 12 anos.

O programa contemplou ainda o Concerto “LIBERDADE”, com sonoplastias históricas e interpretação de grandes temas que marcaram o 25 de Abril de 1974. Jorge Almeida, um dos maiores vultos do trompete em Portugal apresentou o seu último trabalho, num solo com a Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves, dirigida pelo Maestro Luciano Pereira.