Chaves: GNR detém homem por posse ilegal de arma

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Chaves, dia 5 de fevereiro, deteve um homem de 56 anos por posse ilegal de arma, no concelho de Chaves.

Na sequência de uma investigação relacionada com o crime de ameaças com arma de fogo que decorria há cerca de cinco meses, os militares da Guarda, no decorrer das diligências policiais, deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendido o seguinte material: uma carabina de calibre 9 mm; uma arma de fogo de calibre 6.35 mm; duas munições de calibre 6.35mm.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Chaves. No decorrer da ação foi ainda detido um homem de 20 anos sob o qual pendia um mandado de detenção pelos crimes de furto, o qual vai ser presente ao Tribunal Judicial de Bragança para interrogatório.

A GNR relembra que, de acordo com a Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro, referente ao Regime Jurídico das Armas e Munições, quem detiver arma não registada ou manifestada, quando obrigatório, constitui um crime de posse ilegal de arma.