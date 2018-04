Chaves: Festividades em Honra de Nossa Senhora das Brotas

Pelo décimo terceiro ano consecutivo, a Comissão de Festas de Nossa Senhora das Brotas vai realizar as festividades em honra da padroeira, mantendo assim viva uma tradição religiosa secular que perdura na memória dos flavienses e que é tão acarinhada pela população.

As festividades terão início no fim-de-semana após a celebração da Páscoa, dias 07, 08 e 09 de abril (sábado, domingo e segunda-feira) no Forte de São Neutel. A população do concelho presta homenagem à santa, num autêntico exemplo de regionalismo na iconografia mariana, simbolizando o brotar da vida e da esperança para todo o ano.

Do programa recreativo e religioso destaque para as várias atuações musicais bem como para a procissão, que decorrerá desde o Bairro dos Fortes até à Capela do Forte de São Neutel, assim como para a realização de duas missas em honra da padroeira.

O evento é organizado pela Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora das Brotas, em colaboração com o Município de Chaves, Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Regimento de Infantaria n° 19 e Associação Empresarial do alto Tâmega.

PROGRAMA

Dia 7 (Sábado)

15h00 Música ambiente

21h30 Banda Sabor

Dia 08 (Domingo)

11h15 Procissão, seguida de missa presidida pelo Arcipreste Hélder de Sá e cantada pelo Coro da Banda de Rebordondo

14h45 Dancy Norte

16h00 Grupo Águavelames

17h00 Dancy Norte

Dia 09 (Segunda-feira)| Dia da Padroeira

10h30 Celebração da eucaristia presidida pelo Arcipreste Hélder de Sá e pelo Capelão do RI nº19, António Pinto Dias, e cantada por elementos do Coro da Igreja de Santa Cruz – Trindade

14h30 Grupo Musical marco e Rafael

17h15 Grupo Musical Os Amigos de Chaves

20h00 Encerramento com as tradicionais merendas